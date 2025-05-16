Хирург Умнов: резкое повышение давления может говорить об инсульте

Ранее «Москва 24» сообщила, что предотвратить инсульт поможет контроль за артериальным давлением. При выявлении патологий важно не пропускать прием назначенных препаратов. Также необходимо следить за уровнем глюкозы в крови. Это нужно, чтобы вовремя выявить сахарный диабет. Кроме того, нужно контролировать уровень холестерина, ведь его отложения приводят к атеросклерозу.