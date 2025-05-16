Хирург Умнов: резкое повышение давления может говорить об инсульте

Внезапное повышение артериального давления — повод вызвать скорую помощь. Дело в том, что это один из характерных признаков опасного состояния — инсульта, которое, без своевременного вмешательства врачей, ведет к тяжелым последствиям и гибели пациента. Об этом предупредил в беседе с изданием Lenta.ru хирург Александр Умнов.
— Инсульт можно заметить по нескольким признакам, первый из которых — резкое повышение артериального давления до 160−200. Может пропасть речь, опуститься веко, наступить парез лицевых мышц с одной стороны, — сообщил врач.
Он добавил, что могут наблюдаться и другие симптомы, например, из-за нарушения нервно-мышечной проводимости человек может наступить недержание мочи и кала.
Ранее «Москва 24» сообщила, что предотвратить инсульт поможет контроль за артериальным давлением. При выявлении патологий важно не пропускать прием назначенных препаратов. Также необходимо следить за уровнем глюкозы в крови. Это нужно, чтобы вовремя выявить сахарный диабет. Кроме того, нужно контролировать уровень холестерина, ведь его отложения приводят к атеросклерозу.