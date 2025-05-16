Работающему в «Зените» экс-капитану сборной Украины пригрозили тюрьмой на родине

Речь идёт об аукционе, который прошёл после матча между «Зенитом» и казахстанским клубом «Кайрат». Организаторы заявляли, что собранные деньги предназначены для жителей Курской области, пострадавших в результате боевых действий после наступления ВСУ на этот регион. В то же время, о помощи военным организаторы не упоминали.