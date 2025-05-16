Дочь Арбениной стала манекенщицей: «Венчиком причпокнули»

Диана Арбенина каждый раз удивляет изменениями, которые происходят в её семье. Так, на минувшей презентации клипа на новую песню певица рассказала, что ее дочь Марта, которая профессионально играет в футбол, вдруг стала моделью! А первые шаги она уже сделала на Неделе моды.
Как поведала солистка «Ночных снайперов» все началось… с посещения бани.
«Мы решили с Мартой сводить Тёму (сына Арбениной) в баню, чтобы его отмыть. Ну его постоянно хочется как-то развеселить и отмыть, — улыбается звездная мама. — И вот мы паримся, я что-то делаю со своим телефоном, и тут мимо меня проходят, чьи-то длинные, красивые ноги. Я поднимаю глаза, смотрю на дочь и говорю: “Ой, Марта, у тебя такие ноги!” Не то чтобы мы не вместе живём (смеется). Просто передо мной она не дефилирует в одном полотенце. И тут я ей говорю: “Слушай, не хочешь по подиуму пройтись?”. А ее, видимо, как-то венчиком причпокнули в этот момент, и она не сказала “Нет”. Ответила: “Ну ладно, да…” Я давай сразу звонить своим знакомым: “Ребят, пусть она на подиум выйдет?” И вот была неделя моды, и модельер Леся Лисун изъявила желание, чтобы Марта прошлась по подиуму в её одежде. Кстати, в тот день когда нам нужно было познакомиться с Лесей, Марта вдруг начала. “Нет, нет, нет: я опозорюсь на весь мир!”. Но я ей сказала: “На какой мир? Кто тебя вообще знает?”. Она тут же задумалась… Дальше мне стало её жалко, я сказала: “Хорошо, давай так: в школу не пойдёшь, пойдём знакомиться с Лесей, а потом весь день будем вместе”. И она согласилась. И вот она вышла на подиум, перед этим она позвонила и сказала: “Мама, я так волнуюсь”. Я ей ответила: “Просто сделай всё хорошо”. И она вышла с лицом профессиональной модели, которой просто всё пофиг».
Как водится, выход дочери звезды не остался незамеченным, и Диане поступило еще одно предложение.
«Мне после этого позвонили и спросили: “А она ходила раньше вообще? Давно уже ходит?”. Я сказала: “По-моему, это было первый и последний раз”.
В итоге нас попросили, чтобы Марта прошлась в «Модном приговоре». Сегодня я увидела этот эфир. Там такое лицо! Как будто она уже вертела всех надцать раз. Причём, её же еще накрасили, и бабушка сказала: «Боже мой, ей же всего 15!» Я переспросила: «А здесь?». «По-моему, уже к 40», — ответила она (смеется). Шучу я, конечно. Хотя действительно ее накрасили, так, что просто мама не горюй. Вот такой был опыт".
Кстати, в настоящий момент основное занятие 15-летней красавицы- занятие футболом.
«Это удивительное существо, потому что-то, что моя дочь будет играть в футбол, я не могла бы никогда себе представить», — подытожила Арбенина.