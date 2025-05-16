Дочь Арбениной стала манекенщицей: «Венчиком причпокнули»

«Мы решили с Мартой сводить Тёму (сына Арбениной) в баню, чтобы его отмыть. Ну его постоянно хочется как-то развеселить и отмыть, — улыбается звездная мама. — И вот мы паримся, я что-то делаю со своим телефоном, и тут мимо меня проходят, чьи-то длинные, красивые ноги. Я поднимаю глаза, смотрю на дочь и говорю: “Ой, Марта, у тебя такие ноги!” Не то чтобы мы не вместе живём (смеется). Просто передо мной она не дефилирует в одном полотенце. И тут я ей говорю: “Слушай, не хочешь по подиуму пройтись?”. А ее, видимо, как-то венчиком причпокнули в этот момент, и она не сказала “Нет”. Ответила: “Ну ладно, да…” Я давай сразу звонить своим знакомым: “Ребят, пусть она на подиум выйдет?” И вот была неделя моды, и модельер Леся Лисун изъявила желание, чтобы Марта прошлась по подиуму в её одежде. Кстати, в тот день когда нам нужно было познакомиться с Лесей, Марта вдруг начала. “Нет, нет, нет: я опозорюсь на весь мир!”. Но я ей сказала: “На какой мир? Кто тебя вообще знает?”. Она тут же задумалась… Дальше мне стало её жалко, я сказала: “Хорошо, давай так: в школу не пойдёшь, пойдём знакомиться с Лесей, а потом весь день будем вместе”. И она согласилась. И вот она вышла на подиум, перед этим она позвонила и сказала: “Мама, я так волнуюсь”. Я ей ответила: “Просто сделай всё хорошо”. И она вышла с лицом профессиональной модели, которой просто всё пофиг».