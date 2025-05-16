Мошенники начали принуждать россиян лично обращаться в МФО за займами

Мошенники с 2025 года начали принуждать россиян лично обращаться в микрофинансовые организации за взятием краткосрочных займов, сообщил завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.
«Они получают доступ к персональным данным, параллельно заставляя жертву подписать договор займа. В некоторых случаях находят способ “подбросить” жертву к кассе МФО на предмет ограбления», — предупредил специалист.
Такая схема, по словам Силаева, может загнать человека в долговую кабалу из-за высоких процентов.
Специалист отметил, что люди в условиях стресса и страха нередко подписывают документы, не читая. Он призвал никогда не идти на поводу у звонящего, особенно, когда человек на том конце провода предлагает «решить» проблему с помощью займа.
Ранее в МВД предупредили, что спугнуть мошенника можно уточняющими вопросами и осведомленностью.
Мошенники всегда манипулируют эмоциями и создают иллюзию неотложности.