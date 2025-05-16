В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg

«Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с “дорожной карты”… Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска», — передает агентство со ссылкой на Чинголани.