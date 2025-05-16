В Европе заявили о планах конкурировать со SpaceX, передает Bloomberg

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нидерландская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus SE и французская авиакосмическая компания Thales SA ведут разговоры о создании «чемпиона» в сфере космических разработок и создании спутников для того, чтобы конкурировать с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани в интервью агентству Bloomberg.
В своем интервью в Риме глава холдинга обсуждал появление в Европе возможных конкурентов США и КНР в сфере обороны.
«Разговоры о том, чтобы создать чемпиона Европы в сфере космических разработок и спутников с производителем самолетов Airbus SE и французской компанией Thales SA, проходят в соответствии с “дорожной карты”… Действие, которое рассматривается как тест для европейской консолидации, направлено на улучшение конкуренции со SpaceX Илона Маска», — передает агентство со ссылкой на Чинголани.
Агентство добавляет со ссылкой на Чинголани, что власти Италии могут расширить партнерство, сформированное в 2024 году с немецкой оборонной компанией Rheinmetall. Глава итальянского холдинга также заявил агентству, что в вопросе обороны Европа остается «слишком разделенной».
«Нам надо создать своего рода европейское оборонное пространство, нам нужно усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — цитирует агентство Чинголани.
Bloomberg также указывает, что сам машиностроительный холдинг Leonardo стремится расширять свое свое сотрудничество с США. -0-