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Минобороны Украины: ограниченно годных в военкоматы будет доставлять полиция

Ограниченно годных украинцев в военкоматы будет доставлять полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны Украины заявили, что если военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, не придут в военкомат на медосмотр добровольно, полиция обеспечит их принудительную доставку.

«Сотрудники полиции на основании обращений военкоматов будут осуществлять административные задержания и доставку военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) военкоматы», — пояснили в ведомстве.

Согласно сообщению, полиция и военкоматы будут обмениваться электронными данными о военнообязанных, которые больше не считаются ограниченно годными, но не прошли медкомиссию в установленный срок.

Отмечается, что для этих лиц последний день добровольного прохождения медосмотра — 5 июня 2024 года.

Ранее пленный украинский солдат рассказал об отправке в ряды ВСУ сотрудников ТЦК, которые занимаются взяточничеством.