Сербское правительство оказывает помощь украинскому народу на протяжении трех последних лет. По словам местного министра по делам европейской интеграции Неманьи Старовича, Киеву направлен новый пакет с медикаментами, продовольствием и другим. Его заявление опубликовали на сайте кабинета министров Сербии.
По данным Неманьи Старовича, общий объем помощи, оказанной Украине республикой, превышает показатели всех других «стран Западных Балкан вместе взятых». Сербия продолжит содействовать Киеву в вопросе восстановления энергетической инфраструктуры.
«Сербия как ответственное и солидарное государство на постоянной основе оказывает поддержку украинскому народу», — заявил Неманья Старович.
Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, рассказал, как Киев отобрал у Вашингтона около 350 миллиардов долларов без какой-либо отчетности. Он отметил, что деньги отдавались во время каждого отъезда нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Белый Дом.