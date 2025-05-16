Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, рассказал, как Киев отобрал у Вашингтона около 350 миллиардов долларов без какой-либо отчетности. Он отметил, что деньги отдавались во время каждого отъезда нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в Белый Дом.