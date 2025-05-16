«Забыли родной язык»: в Раде возмутились спектаклем украинской делегации в Стамбуле

Члены украинской делегации, находясь на переговорах с Россией в Стамбуле, запросили на встречу переводчика. Нардеп Артем Дмитрук напомнил, что те же представители Киева на пресс-конференциях говорят на английском. Русский — для них и вовсе «родной язык», на котором, по словам украинского депутата, члены делегации общаются «каждый день». С такой претензией к Киеву Артем Дмитрук обратился в Telegram-канале.
Нардеп подчеркнул, что переводчик украинцам «понадобился внезапно». Однако на русском они говорят всегда, а на украинском, продолжил депутат, — только при съемке «клоунских роликов для пропаганды». Нардеп предположил, для кого был устроен этот спектакль.
«Для украинцев, которым нужен мир? Или для более важных людей, для которых английский родной язык и которым нужно это шоу? Ответ очевиден», — подытожил Артем Дмитрук.
При этом журналист Евгений Попов сообщил, что переговоры РФ и Украины велись исключительно на русском языке. Он отметил, что никому не понадобилась помощь переводчика.