«Единая Россия» дала старт программе наставничества финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

В «Единой России» стартовала программа наставничества финалистов конкурса «Лидеры России. Политика». Одним из наставников стала председатель Центральной контрольной комиссии, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. 16 мая она встретилась с финалисткой конкурса, Героем России Людмилой Болилой.
«Мне бы хотелось поддержать вас в новом направлении жизненной истории, сделать его содержательным, интересным, полезным. Судя по качествам, которые вы проявили в самых экстремальных условиях военных действий, для вас главное — глобальное понимание, ради чего все делается. И для политика оно является определяющим. Ради страны, людей — это самая мощная нравственная основа, которая позволит решать даже самые сложные задачи», — подчеркнула Ирина Яровая.
Людмила Болилая рассказала наставнице о воинской службе, карьерных планах и своем желании быть полезной в политической жизни России. Обладательница золотой звезды Героя подчеркнула, что готова к любой работе.
«Из направлений мне интересна медицина. Особенно — медицина в зоне СВО», — сообщила Людмила.
Ирина Яровая отметила, что «Единая Россия» и Госдума уделяют много внимания совершенствованию здравоохранения и медицинского образования, законодательно обеспечивая повышение качества этих направлений.
«Думаю, вам будет интересно включиться в эту работу. А нам — интересен ваш взгляд и опыт в этом вопросе», — отметила Яровая.
Она предложила Людмиле Болилой заняться вопросами национальной безопасности, биологической защиты, противодействия нелегальной миграции, работой с регионами. Эти направления Ирина Яровая курирует в партии и в Государственной думе.
Людмила Болилая также подчеркнула важность проекта «Лидеры России. Политика». По ее мнению, это уникальный конкурс, который помогает людям проявить свои лучшие качества и послужить своей стране.
«Президент создал абсолютно созидательный проект с пониманием того, что у нас большие планы развития. И сейчас мы должны пройти все испытания, выйти с Победой, быть абсолютно точно готовыми действовать уже в повестке тех качественных преобразований, которые нужны для мирной и счастливой жизни в стране», — считает Герой России.
Медицинская сестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая под огнем ВСУ закрыла собой от осколков тяжело раненого бойца. Во время боя противник нанес ракетно-артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Людмила, оказывая бойцам первую помощь, сохраняла мужество и хладнокровие. Накрыв собой раненого, она приняла все поражающие элементы и осколки на себя. Болилая получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь. За героизм и мужество она была представлена к высокой государственной награде.
Заслуги Людмилы отметил секретарь Генсовета, наставник «Лидеров России. Политика» Владимир Якушев. Во время открытия полуфинала конкурса он поблагодарил ее за мужество, отметив, что она получила Золотую звезду Героя России за подвиг на поле боя.