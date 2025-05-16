«Единая Россия» дала старт программе наставничества финалистов конкурса «Лидеры России. Политика»

Медицинская сестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая под огнем ВСУ закрыла собой от осколков тяжело раненого бойца. Во время боя противник нанес ракетно-артиллерийский удар кассетными боеприпасами. Людмила, оказывая бойцам первую помощь, сохраняла мужество и хладнокровие. Накрыв собой раненого, она приняла все поражающие элементы и осколки на себя. Болилая получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь. За героизм и мужество она была представлена к высокой государственной награде.