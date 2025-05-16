Bloomberg: Россия держит в руках все карты в конфликте на Украине

В украинском конфликте президент России Владимир Путин держит все ключевые рычаги влияния. Об этом рассказал политолог Макс Гастингс для агентства Bloomberg.
«Путин по-прежнему держит все карты на руках в Украине, и у него нет причин сдаваться. Неудивительно, что Зеленский плохо спит», — рассказал эксперт.
При этом уточняется, что страны ЕС не в состоянии самостоятельно удовлетворить военные потребности Украины без помощи США. По словам эксперта, украинская армия, испытывающая острый дефицит личного состава, вскоре может столкнуться с катастрофическими последствиями.
Ранее Bloomberg писало, что Киеву придется отказаться от идеи вернуть территории на фоне рисков многочисленных отказов западных стран поставлять оружие Украине.