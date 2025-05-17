Что можно и нельзя делать в день Пелагеи Заступницы 17 мая на Баклушников день

Православная церковь 17 мая вспоминает святую Пелагею, которая является птичьей заступницей. В народе празднуют день Пелагеи Заступницы. Существует еще одно название — Баклушников день. В указанную дату занимались заготовкой материала, из которого делали деревянный ложки.
Что нельзя делать 17 мая.
Не рекомендуется в указанный день резать кур и петухов. Вместе с тем следует отказаться от блюд из птицы. Не стоит 17 мая дарить жемчуг, так как подобное предвещает слезы. Запрещено стричь ногти. Это может грозить потерей достатка, здоровья.
Что можно делать 17 мая.
По традиции, было принято ходить в гости или звать гостей. Все указанное предвещало благополучие в доме. Кроме того, 17 мая дарили деревянные ложки.
Согласно приметам, бледное солнце говорит о том, что непогода затянется. Про холод во второй половине мая говорит цветение терновника. В том случае, если на траве утром нет росы, то ждали перемену погоды.
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