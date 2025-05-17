Народный календарь. Как следует умываться на Купальницу, 20 мая

В народном календаре 20 мая получило название Купальница. В этот день чтут память святого Акакия, которого пытали в Каппадокии, а потом рассекли мечом.
В старину в этот день купали лошадей в реках. При этом на Купальницу запрещено гадать, иначе можно столкнуться с неприятностями. Кроме того, нельзя оставлять головной убор на столе, так как из дома могут пропасть деньги. А если отдать пустое ведро соседу, то из жизни может уйти счастье. Также нельзя резать хлеб, иначе есть вероятность лишиться благополучия.
Кроме того, нельзя умываться ранним утром. Считалось, что это нужно делать в полдень, с утра выставив ведра с водой на улицу, чтобы жидкость «насытилась» энергией солнечных лучей. После обеда люди сначала немного брызгали водой на себя, а затем полностью обливались.
Приметы погоды:
Ранние ласточки — год будет счастливым.
Луна красного цвета — к дождливой погоде.
У месяца рога вниз опущены — погода будет хорошей.
На акации много нектара и пчел — к дождю.
Именины отмечают: Степан, Михаил, Иосиф, Фаддей, Давид, Иван.