Народный календарь. Как следует умываться на Купальницу, 20 мая

В старину в этот день купали лошадей в реках. При этом на Купальницу запрещено гадать, иначе можно столкнуться с неприятностями. Кроме того, нельзя оставлять головной убор на столе, так как из дома могут пропасть деньги. А если отдать пустое ведро соседу, то из жизни может уйти счастье. Также нельзя резать хлеб, иначе есть вероятность лишиться благополучия.