День рождения интернета и День Плюшкина: какие праздники отмечают в России и мире 17 мая

Всемирный день виски отмечается в третью субботу мая с 2012 года. Автор праздника — шотландец Блэр Боумэн, а цель торжества — познакомить как можно больше людей с традициями употребления этого напитка. В этот день во многих барах и пабах в Шотландии и за ее пределами проводятся разные тематические мероприятия — от скидок и акций до конкурсов.