День рождения интернета и День Плюшкина: какие праздники отмечают в России и мире 17 мая

17 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День рождения интернета, День Плюшкина и Всемирный день виски.
День рождения интернета.
17 мая 1991 года был официально принят стандарт World Wide Web (WWW). Именно тогда интернет стал таким, каким мы видим его сегодня, и стал массово распространяться среди обычных людей. И хотя интернет появился гораздо раньше, однако именно 17 мая решили объявить Днем рождения интернета. Эту дату принято посвящать цифровой безопасности, а также смотреть документальные фильмы и читать статьи и книги об истории развития всемирной паутины.
День Плюшкина.
В День Плюшкина принято поздравлять всех, кто активно занимается собирательством и коллекционированием. Праздник назван не только в честь персонажа «Мертвых душ», но и его прототипа — Федора Плюшкина, владельца одной из самых больших частных коллекций в Российской империи. В эту дату принято проводить уборку в своем доме и освобождать место для новых вещей.
Всемирный день виски.
Всемирный день виски отмечается в третью субботу мая с 2012 года. Автор праздника — шотландец Блэр Боумэн, а цель торжества — познакомить как можно больше людей с традициями употребления этого напитка. В этот день во многих барах и пабах в Шотландии и за ее пределами проводятся разные тематические мероприятия — от скидок и акций до конкурсов.
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