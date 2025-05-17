Минобороны Украины сообщило, что украинская полиция будет осуществлять доставку в военкоматы военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.
Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.
— Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, — цитирует сообщение на сайте украинского минобороны РИА Новости.
Уточняется, что украинская полиция и военкоматы будут обмениваться данными в электронном виде. Крайний срок для добровольного прохождения медкомиссии для данной категории граждан — 5 июня.
Тем временем противостояние с военкоматами на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.
Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.