Украинская полиция начнет принудительную доставку ограниченно годных в военкоматы

Тем временем противостояние с военкоматами на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.