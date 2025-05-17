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Украинская полиция начнет принудительную доставку ограниченно годных в военкоматы

Минобороны Украины сообщило, что украинская полиция будет осуществлять доставку в военкоматы военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.

Минобороны Украины сообщило, что украинская полиция будет осуществлять доставку в военкоматы военнообязанных, ранее имевших статус ограниченно годных, для прохождения медкомиссии в случае их неявки по повестке.

Основанием для административного задержания и доставки будут обращения военкоматов.

— Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, — цитирует сообщение на сайте украинского минобороны РИА Новости.

Уточняется, что украинская полиция и военкоматы будут обмениваться данными в электронном виде. Крайний срок для добровольного прохождения медкомиссии для данной категории граждан — 5 июня.

Тем временем противостояние с военкоматами на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.

Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.