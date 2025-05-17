Полузащитник «Акрон» А. Джурасович останется в команде на следующий сезон РПЛ

22-летний серб объяснил, что не вел переговоры с другими коллективами.
Алекса Джурасович выступает за «красно-черных» с июля прошлого года. Во всех турнирах сыграл в форме волжан в 31 матче. 28 — в Премьер-лиге, еще три — кубковые. Получил две желтые карточки. До этого был в «Спартаке» из Суботицы.
Соглашение с тольяттинцами действует до конца июня 2028-го. Transfermarkt оценивает легионера в 1,8 млн евро.
«Не вел дискуссий с другими клубами о своем будущем, ни с кем не разговаривал. Счастлив в “Акроне”, останусь в команде, чтобы вместе добились еще более серьезных результатов. В этом сезоне выступили хорошо, но верю, в следующем сможем показать себя лучше», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».
Недавно экс-футболист «Крыльев Советов» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что «красно-черным» стоит сохранить Артема Дзюбу.
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