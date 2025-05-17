Полузащитник «Акрон» А. Джурасович останется в команде на следующий сезон РПЛ

«Не вел дискуссий с другими клубами о своем будущем, ни с кем не разговаривал. Счастлив в “Акроне”, останусь в команде, чтобы вместе добились еще более серьезных результатов. В этом сезоне выступили хорошо, но верю, в следующем сможем показать себя лучше», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».