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Полузащитник «Акрон» А. Джурасович останется в команде на следующий сезон РПЛ

22-летний серб объяснил, что не вел переговоры с другими коллективами.

22-летний серб объяснил, что не вел переговоры с другими коллективами.

Алекса Джурасович выступает за «красно-черных» с июля прошлого года. Во всех турнирах сыграл в форме волжан в 31 матче. 28 — в Премьер-лиге, еще три — кубковые. Получил две желтые карточки. До этого был в «Спартаке» из Суботицы.

Соглашение с тольяттинцами действует до конца июня 2028-го. Transfermarkt оценивает легионера в 1,8 млн евро.

«Не вел дискуссий с другими клубами о своем будущем, ни с кем не разговаривал. Счастлив в “Акроне”, останусь в команде, чтобы вместе добились еще более серьезных результатов. В этом сезоне выступили хорошо, но верю, в следующем сможем показать себя лучше», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».

Недавно экс-футболист «Крыльев Советов» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что «красно-черным» стоит сохранить Артема Дзюбу.

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