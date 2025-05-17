Американка пережила 8-минутную остановку сердца и узнала о своей «миссии»

Американка Брианна Лафферти с детства страдала от генетического заболевания мозга. Врачи поставили девушке миоклоническую дистонию. В возрасте 25 лет жительница Соединенных Штатов пережила клиническую смерть. О видениях после 8-минутной остановки сердца Брианна Лафферти рассказала Daily Mail.
Девушка, придя в себя, заявила о «миссии», которую она должна выполнить. По словам американки, она услышала голос и быстро погрузилась во тьму. Девушка сообщила, что была в «загробном мире». Ее сердце остановилось на восемь минут, однако американке показалось, что всё длилось несколько месяцев.
Погрузившись во тьму, девушка, по ее словам, оказалась в озаренном голубым сиянием туннеле. Вдалеке виднелись нули и единицы, которые означают математическую структуру Вселенной. В конце туннеля, продолжила Брианна Лафферти, ее ждала белая комната. Позже американка увидела пейзажи, «знакомые силуэты», снег. Затем зима сменилась весной. Пройдя некоторые испытания, жительница США услышала «свисток», тогда она и проснулась, заключила Брианна Лафферти.
О клинической смерти и ее последствиях рассказали и в КБР. Врачам удалось спасти пациента, чье сердце останавливалось 18 раз.