Американка пережила 8-минутную остановку сердца и узнала о своей «миссии»

Девушка, придя в себя, заявила о «миссии», которую она должна выполнить. По словам американки, она услышала голос и быстро погрузилась во тьму. Девушка сообщила, что была в «загробном мире». Ее сердце остановилось на восемь минут, однако американке показалось, что всё длилось несколько месяцев.