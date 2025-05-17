DM: 25-летняя американка сообщила о видениях после остановки сердца

Затем перед ней стали возникать фантастические пейзажи, а среди них — незнакомые существа, с которыми она почувствовала необъяснимую связь. Эти создания плавно скользили по заснеженным ветвям деревьев. Когда Лафферти мысленно выразила неприязнь к снегу, окружающая картина мгновенно сменилась весенним пейзажем. В другом эпизоде ей казалось, что она парит в воздухе, а затем, будто во сне, наблюдала, как её тело восстанавливается после воображаемой травмы. Кульминацией её путешествия стал загадочный забор, преградивший дальнейший путь. Перед возвращением к жизни ей показалось, что неведомая сила передала ей некий свиток с тайным посланием.