DM: 25-летняя американка сообщила о видениях после остановки сердца

25-летняя Брианна Лафферти из США пережила уникальный опыт клинической смерти — её сердце остановилось на целых восемь минут. Позже, в интервью Daily Mail, она поделилась необычными переживаниями, которые испытала в этот момент.
После возвращения к жизни у Лафферти появилось стойкое ощущение особой миссии. Хотя её тело находилось без сознания всего несколько минут, субъективно ей казалось, что прошли месяцы. Сначала она услышала таинственный голос, а затем погрузилась в полную темноту, где испытала необычайную ясность мысли. В этом состоянии она осознала, насколько хрупка и быстротечна земная жизнь.
Перед её внутренним взором предстал иной мир, лишённый привычного времени, но наполненный ощущением абсолютной гармонии. Вскоре она оказалась в сияющем голубом туннеле, стены которого состояли из нулей и единиц, словно отражая математическую основу мироздания. Этот путь привёл её в белую комнату без каких-либо выходов, где всё пространство также было заполнено цифровыми символами.
Затем перед ней стали возникать фантастические пейзажи, а среди них — незнакомые существа, с которыми она почувствовала необъяснимую связь. Эти создания плавно скользили по заснеженным ветвям деревьев. Когда Лафферти мысленно выразила неприязнь к снегу, окружающая картина мгновенно сменилась весенним пейзажем. В другом эпизоде ей казалось, что она парит в воздухе, а затем, будто во сне, наблюдала, как её тело восстанавливается после воображаемой травмы. Кульминацией её путешествия стал загадочный забор, преградивший дальнейший путь. Перед возвращением к жизни ей показалось, что неведомая сила передала ей некий свиток с тайным посланием.
Этот мистический опыт произошёл на фоне тяжёлой болезни — у Лафферти диагностирована редкая форма миоклонической дистонии, вызывающей мучительные спазмы и хроническую боль.
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