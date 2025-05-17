«Было бы невозможно без Трампа»: глава РФПИ Дмитриев прокомментировал встречу РФ и Украины в Стамбуле

Днем 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между членами российской и украинской делегаций. Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги встречи в соцсети.
Он назвал результаты переговоров «хорошими». Глава РФПИ выделил среди итогов договоренности о «крупнейшем» обмене пленными и об условиях прекращения огня на Украине. Кроме того, он отметил, что Москва и Киев достигли понимания позиций друг друга.
«Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды», — подытожил Кирилл Дмитриев.
Глава делегации от российской стороны Владимир Мединский, в то же время, сообщил, что о переговорах между РФ и Украиной исключительно в условиях прекращения боевых действий говорят только не знающие историю люди.