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«Было бы невозможно без Трампа»: глава РФПИ Дмитриев прокомментировал встречу РФ и Украины в Стамбуле

Глава РФПИ Дмитриев назвал хорошими итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между членами российской и украинской делегаций. Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги встречи в соцсети.

Он назвал результаты переговоров «хорошими». Глава РФПИ выделил среди итогов договоренности о «крупнейшем» обмене пленными и об условиях прекращения огня на Украине. Кроме того, он отметил, что Москва и Киев достигли понимания позиций друг друга.

«Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды», — подытожил Кирилл Дмитриев.

Глава делегации от российской стороны Владимир Мединский, в то же время, сообщил, что о переговорах между РФ и Украиной исключительно в условиях прекращения боевых действий говорят только не знающие историю люди.