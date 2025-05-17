Золушка в тяжёлом люксе: Как провинциалка Татьяна Брухунова стала женой миллиардера Евгения Петросяна

После свадьбы с Петросяном Татьяна Брухунова быстро вжилась в роль светской львицы и начала одеваться соответствующе. Её гардероб разобрала искушенная модница Ксения Собчак: сумка Prada — 315 тысяч, брошь YSL — 39,7 тысячи, носочки Gucci — 16 тысяч, туфли Prada — 98 тысяч, очки Ulyana Sergeenko — 45 тысяч. В сумме — больше полумиллиона рублей за один лук. Если полистать соцсети Брухуновой, кажется, что она никогда не выкладывает фото в одной одежде дважды. Стилисты прикинули её траты на обновки: получилось, что бывало и около трёх миллионов рублей за неделю.