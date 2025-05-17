В РФС опровергли информацию, что «Химки» не прошли лицензирование

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала сообщения в СМИ о том, что футбольные клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» якобы не прошли процедуру лицензирования. В заявлении подчеркивается, что эта информация не соответствует действительности.