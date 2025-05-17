В РФС опровергли информацию, что «Химки» не прошли лицензирование

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала сообщения в СМИ о том, что футбольные клубы «Химки», «Крылья Советов» и «Черноморец» якобы не прошли процедуру лицензирования. В заявлении подчеркивается, что эта информация не соответствует действительности.
Как отметили в РФС, процесс лицензирования клубов продолжается. На текущем этапе некоторые команды получили замечания, которые могут быть устранены путём предоставления необходимых дополнительных документов.
Окончательные итоги процедуры лицензирования будут объявлены до начала стыковых матчей, уточнили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Олега Лысенко.
Ранее сообщалось, что Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наложил трансферный бан на ЦСКА и «Химки». Теперь клубы Российской премьер-лиги не смогут регистрировать новых игроков три трансферных окна.