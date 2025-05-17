Календарь на 17 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Молодой человек искренне любил Пелагею, видел твердость ее характера и понимал, что она не отступит от христианства. Понимая, что ее обрекут на смерть, он наложил на себя руки. Это лишь еще сильнее озлобило мать девушки, и она передала дочь в руки императора для суда. Увидев Пелагею, Диоклетиан пленился ее красотой и захотел жениться на ней. Но и тут христианка ответила отказом. За такое упорство девушку подвергли страшным мучениям, казнив в чреве раскаленного медного быка. Останки мученицы епископ Клинон захоронил на вершине холма. Впоследствии здесь воздвигли церковь.