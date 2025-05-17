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«Это неизбежно»: Орбан призвал ЕС начать переговоры с Россиией

Орбан призвал ЕС возобновить переговоры с Путиным по примеру США.

Источник: Комсомольская правда

Европейским лидерам, как и американской администрации, следует вступить в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку мирное урегулирование невозможно без его участия. Об этом в соцсетях заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, подчеркнув ключевую роль европейских стран в этом процессе.

«Это иллюзия, что мир будет достигнут [только] в результате российско-украинских переговоров. Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — сказал Орбан.

Ранее он не раз высказывал опасения, что европейские лидеры могут оказаться исключенными из переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном, а ключевые решения о будущем мировом порядке будут приниматься без их участия.

Накануне Орбан призвал не допустить процесса вступления Украины в ЕС.