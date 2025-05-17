Как «Оземпик» стал сенсацией в сфере снижения веса: правда и мифы

Как следствие, семаглутид улучшает пищеварение и снижает аппетит. Он замедляет опорожнение желудка, за счёт чего чувство сытости сохраняется дольше. Это приводит к снижению аппетита и уменьшению количества потребляемой пищи. Человек просто не испытывает прежней тяги к еде, особенно к высококалорийной. На этом фоне постепенно уменьшается масса тела. Кроме того, при длительном приеме семаглутида нормализуются и другие метаболические показатели: снижается уровень холестерина, улучшаются показатели инсулинорезистентности, что делает препарат эффективным не только при диабете, но и при ожирении и метаболическом синдроме.