Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг США до АА1 из-за госдолга

Соединенные Штаты долгое время занимали уровень ААА в рейтинге Moody’s. Это означает, что государство находится на высшей ступени кредитоспособности и финансовой устойчивости. Однако в мае 2025 года Соединенные Штаты опустились до уровня АА1. Об этом сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.
АА1 — второй уровень. Он также означает финансовую надежность государство. Однако агентство понизило рейтинг США с последующим негативным прогнозом.
«Это понижение на одну ступень по 21-ступенчатой рейтинговой шкале отражает увеличение за более чем десятилетие государственного долга и коэффициентов процентных выплат до уровней, значительно превышающих аналогичные рейтинги суверенных государств», — сказано в заявлении.
Американский лидер Дональд Трамп, при этом, продолжает вести торговую войну. Президент США пообещал ввести новые повышенные пошлины.