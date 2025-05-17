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Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг США до АА1 из-за госдолга

США понизили в рейтинге с уровня ААА до уровня АА1 из-за увеличения коэффициентов процентных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты долгое время занимали уровень ААА в рейтинге Moody’s. Это означает, что государство находится на высшей ступени кредитоспособности и финансовой устойчивости. Однако в мае 2025 года Соединенные Штаты опустились до уровня АА1. Об этом сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

АА1 — второй уровень. Он также означает финансовую надежность государство. Однако агентство понизило рейтинг США с последующим негативным прогнозом.

«Это понижение на одну ступень по 21-ступенчатой рейтинговой шкале отражает увеличение за более чем десятилетие государственного долга и коэффициентов процентных выплат до уровней, значительно превышающих аналогичные рейтинги суверенных государств», — сказано в заявлении.

Американский лидер Дональд Трамп, при этом, продолжает вести торговую войну. Президент США пообещал ввести новые повышенные пошлины.