Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг США до АА1 из-за госдолга

Соединенные Штаты долгое время занимали уровень ААА в рейтинге Moody’s. Это означает, что государство находится на высшей ступени кредитоспособности и финансовой устойчивости. Однако в мае 2025 года Соединенные Штаты опустились до уровня АА1. Об этом сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.