Макрон анонсировал возможные переговоры Трампа и Путина по итогам переговоров в Стамбуле: в ближайшие часы или дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп в скором времени намерен провести консультации с российскими представителями по поводу результатов переговоров в Стамбуле. Об этом Макрон рассказал после встречи Европейского политического сообщества в Албании.