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Макрон анонсировал возможные переговоры Трампа и Путина по итогам переговоров в Стамбуле: в ближайшие часы или дни

Макрон сообщил, что Трамп планирует обсудить с РФ итоги переговоров в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп в скором времени намерен провести консультации с российскими представителями по поводу результатов переговоров в Стамбуле. Об этом Макрон рассказал после встречи Европейского политического сообщества в Албании.

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место и попытаться продвинуться вперед», — сказал французский лидер.

Напомним, что российский глава Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении украинско-российских переговоров. Он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий, отметив возможность достижения договоренности о прекращении боевых действий в ходе этих консультаций.

Ранее KP.RU подробно рассказал об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая.