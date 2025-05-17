The Times: основатели Playrix из РФ Бухманы вошли в топ богатых людей Британии

Состояние бизнесменов Игоря и Дмитрия Бухманов за год выросло с 8,4 миллиарда долларов до 16,7 миллиарда долларов. При этом британское гражданство предприниматели получили лишь в 2025 году. Братья Бухманы родились в городе Вологда.