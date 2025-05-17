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The Times: основатели Playrix из РФ Бухманы вошли в топ богатых людей Британии

Предприниматели Бухманы вошли в топ-10 самых богатых жителей Британии.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматели из России Игорь и Дмитрий Бухманы стали одними из самых богатых людей Великобритании. Основатели компании Playrix вошли в топ-10 соответствующего ежегодного рейтинга. Его итоги опубликовала газета The Sunday Times.

Состояние бизнесменов Игоря и Дмитрия Бухманов за год выросло с 8,4 миллиарда долларов до 16,7 миллиарда долларов. При этом британское гражданство предприниматели получили лишь в 2025 году. Братья Бухманы родились в городе Вологда.

Первое место в рейтинге самых богатых людей Британии занимает семья предпринимателей Хиндуджа. Их состояние более чем в два раза превышает доходы братьев Бухманов.

Forbes, тем временем, назвал топ самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Его возглавил футболист Криштиану Роналду.