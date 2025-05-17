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«Это хорошая новость»: в Сербии оценили крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной

Вучич назвал значимым шагом в переговорах крупнейший обмен пленными между РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич расценил соглашение о взаимном обмене тысячами пленных как первый признак начала реальных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом Вучич сообщил в эфире сербского телевидения.

По его оценке, подобный шаг — позитивный сигнал, открывающий перспективы для прогресса в будущих переговорах.

«Я внимательно слушал Зеленского, у них там был специальный штаб — Макрон, Стармер, Зеленский и Мерц. Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — сказал сербский лидер.

Сербский лидер также подчеркнул, что не рассчитывает на завершение боевых действий в скором времени, указав, что высказывает мнение по украинскому конфликту «скорее как аналитик, а не как президент республики».

После переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что между странами заключен договор об обмене пленными по формуле 1000 на 1000.