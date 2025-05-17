«Это хорошая новость»: в Сербии оценили крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной

«Я внимательно слушал Зеленского, у них там был специальный штаб — Макрон, Стармер, Зеленский и Мерц. Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — сказал сербский лидер.