«Это хорошая новость»: в Сербии оценили крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Сербии Александар Вучич расценил соглашение о взаимном обмене тысячами пленных как первый признак начала реальных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом Вучич сообщил в эфире сербского телевидения.
По его оценке, подобный шаг — позитивный сигнал, открывающий перспективы для прогресса в будущих переговорах.
«Я внимательно слушал Зеленского, у них там был специальный штаб — Макрон, Стармер, Зеленский и Мерц. Хорошо, что договорились об обмене по тысяче пленных. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — сказал сербский лидер.
Сербский лидер также подчеркнул, что не рассчитывает на завершение боевых действий в скором времени, указав, что высказывает мнение по украинскому конфликту «скорее как аналитик, а не как президент республики».
После переговоров в Стамбуле 16 мая глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что между странами заключен договор об обмене пленными по формуле 1000 на 1000.