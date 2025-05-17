На Комсомольской площади Хабаровска выступят китайские акробаты из Пекина

В Хабаровск приедет одна из самых известных акробатических групп Китая. Уникальное шоу под открытым небом устроят на главной площади города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Группа «Уцяо» из Пекина выступит 19 мая с 18:00 до 19:00 на Комсомольской площади. Программа станет частью Российско-Китайского форума и фестиваля «АмурФест. Весна», который проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Зрелищное шоу — подарок жителям края от министерства культуры.
На сцене выступят гимнасты, жонглеры, эквилибристы. Организаторы обещают насыщенное представление, которое перенесёт зрителей в мир восточного циркового искусства с многовековой историей.
«Это не просто шоу. Это культурный мост между нашими странами», — рассказали в Минкультуры Хабаровского края.
«АмурФест. Весна» пройдет в Хабаровске с 17 по 20 мая. Фестиваль и форум приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и станут площадкой для укрепления сотрудничества между Россией и Китаем.