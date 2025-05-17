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В Самарской области потеплеет до 25 градусов днем 17 мая

Стало известно, какая погода будет в 63-м регионе в субботу.

Стало известно, какая погода будет в 63-м регионе в субботу. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

Сотрудники ведомства считают, что в губернии сохранится переменная облачность. Осадки не прогнозируют. Температура воздуха в Самарской области днем 17 мая составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Также ожидают западный и северо-западный ветры с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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