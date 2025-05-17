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Имущество бывшего главы «Газпром энерго» Митюшова перешло государству

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову. В решении затронуты также его родственники, бизнес-партнёр Юлия Симакова и другие ответчики.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части обращения в доход России долей ООО “Севинвест”, ООО “Корпоративный центр”, ООО “Стратегия”, ООО УК “Меркури Кэпитал Траст”», — отметила Дарья Лебедева, руководитель объединённой пресс-службы судов города.

Она добавила, что к государству перейдут доли Митюшова в указанных компаниях, инвестиционные паи закрытых фондов, а также пять земельных участков, жилой дом и два нежилых здания в Москве.

Суд также распорядился о конфискации недвижимости, принадлежащей Александру и Дмитрию Митюшовым. Конфискации подверглись земельный участок и дом в Ленинградской области, жилое помещение в Крыму, машино-место и несколько офисов в Москве.

Как сообщал Life.ru, иск на имущество Митюшова и других менеджеров зарегистрировали в начале марта. По версии Генпрокуратуры, активы оказались в руках топ-менеджеров незаконно.