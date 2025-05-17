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«Прошли более позитивно»: в Турции оценили исход переговоров РФ и Украины и заявили о «тяжелом моменте»

CNN: На переговорах в Стамбуле был тяжелый момент, но всё прошло позитивно.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры в Стамбуле между членами российской и украинской делегаций прошли «более позитивно, чем ожидалось». Однако был и тяжелый момент, когда беседа зашла в тупик. Так окончание переговорного процесса охарактеризовал неназванный турецкий чиновник, пишет CNN.

Он рассказал, что ситуацию, как итог, удалось выправить. По данным источника, Россия потребовала от Украины покинуть территории новых регионов. Тогда переговоры зашли в тупик. Турецкий чиновник подчеркнул, что условие выставили в контексте «разговора о прекращении огня».

«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными», — сообщил собеседник телеканала.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал результаты переговоров «хорошими». Он отметил, что Москва и Киев достигли понимания позиций друг друга.