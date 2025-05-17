«Прошли более позитивно»: в Турции оценили исход переговоров РФ и Украины и заявили о «тяжелом моменте»

Переговоры в Стамбуле между членами российской и украинской делегаций прошли «более позитивно, чем ожидалось». Однако был и тяжелый момент, когда беседа зашла в тупик. Так окончание переговорного процесса охарактеризовал неназванный турецкий чиновник, пишет CNN.