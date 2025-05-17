Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ сообщили, что с начала 2025 года от аферистов удалось спасти ₽4,6 трлн

Центробанк озвучил точную сумму средств россиян, которую удалось спасти от кибераферистов за I квартал текущего года.

Центробанк озвучил точную сумму средств россиян, которую удалось спасти от кибераферистов за I квартал текущего года. Подробности приведены на официальном сайте регулятора.

«…Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов… Банк России инициировал блокировку 19,8 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях», — подчеркнули в Центробанке.

К сожалению, в течение I квартала преступники все же смогли незаконно присвоить себе 6,9 миллиарда рублей россиян. Как отметили в регуляторе, чаще всего кибермошенники используют в своих схемах способы удаленного управления средствами, доступные их жертвам.

В свою очередь, ранее сотрудники Центробанка также перечислили критерии, по которым определяется обоснованность блокировки денежных переводов.