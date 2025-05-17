В ЦБ сообщили, что с начала 2025 года от аферистов удалось спасти ₽4,6 трлн

К сожалению, в течение I квартала преступники все же смогли незаконно присвоить себе 6,9 миллиарда рублей россиян. Как отметили в регуляторе, чаще всего кибермошенники используют в своих схемах способы удаленного управления средствами, доступные их жертвам.