В ЦБ сообщили, что с начала 2025 года от аферистов удалось спасти ₽4,6 трлн

Центробанк озвучил точную сумму средств россиян, которую удалось спасти от кибераферистов за I квартал текущего года. Подробности приведены на официальном сайте регулятора.
«…Таким образом, банки защитили 4,6 триллиона рублей клиентов… Банк России инициировал блокировку 19,8 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях», — подчеркнули в Центробанке.
К сожалению, в течение I квартала преступники все же смогли незаконно присвоить себе 6,9 миллиарда рублей россиян. Как отметили в регуляторе, чаще всего кибермошенники используют в своих схемах способы удаленного управления средствами, доступные их жертвам.
В свою очередь, ранее сотрудники Центробанка также перечислили критерии, по которым определяется обоснованность блокировки денежных переводов.