В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр

«В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие — защищенность граждан, — задача не будет выполнена», — сказал он.