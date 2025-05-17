В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Ранее на заседании комитета ГД по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр.
«В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие — защищенность граждан, — задача не будет выполнена», — сказал он.
По его словам, среди обсуждаемых механизмов — обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора.
«При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию», — добавил парламентарий.
По словам Немкина, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту.
Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности.
Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента.
«Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача — обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию», — сказал Немкин.
Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов.
«Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка», — заключил он.