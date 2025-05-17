МВД пообещало работодателям миллионные штрафы за каждого мигранта-нелегала

Кроме того, в ведомстве напоминают, что работодатели несут ответственность за привлечение граждан других государств к труду без необходимых разрешительных документов или патента, если такие требуются по закону. Также административная ответственность наступает за нарушение порядка оформления разрешений на пребывание иностранных граждан в России.