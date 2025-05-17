МВД пообещало работодателям миллионные штрафы за каждого мигранта-нелегала

Штрафовать будут за каждого нелегала.
Работодателям в России грозит серьезная административная ответственность за привлечение к труду мигрантов, нелегально находящихся в стране. Как сообщается в материалах Главного управления МВД России по вопросам миграции, штраф для должностных лиц может достигать 70 тысяч рублей, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1 миллиона рублей за каждого нелегального работника.
«Максимальный штраф, предусмотренный ст. 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 70 тысяч рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника», — говорится в материалах МВД, на которые ссылается ТАСС.
Кроме того, в ведомстве напоминают, что работодатели несут ответственность за привлечение граждан других государств к труду без необходимых разрешительных документов или патента, если такие требуются по закону. Также административная ответственность наступает за нарушение порядка оформления разрешений на пребывание иностранных граждан в России.
Ранее президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в течение которого иностранцы-нарушители миграционных правил могут легализовать свое положение или покинуть страну. Это касается лиц, внесенных в реестр контролируемых — тех, кто утратил законные основания для пребывания в РФ.