Макрон ждет ответов РФ на требования Украины о перемирии и готовит новые санкции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы, он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.
Он подчеркнул, что российская сторона пообещала предоставить Украине ответы по итогам состоявшихся обсуждений, и сейчас нужно запастись терпением. Однако, по словам Макрона, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, Франции потребуется реагировать и ужесточить санкции. Он добавил, что в настоящее время ведется работа между европейскими странами и США, но пока еще рано вдаваться в подробности. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране.
Макрон не стал комментировать достигнутые договоренности об обмене пленными и другие аспекты переговоров, подчеркнув, что «на сегодняшний день единственным конкретным предложением остается предложение о безусловном прекращении огня». Он добавил, что как только получит ответ от России, свяжется с президентом США Дональдом Трампом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Польши и Германии, передает ТАСС.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и длились менее двух часов. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили все возможные аспекты, включая вопрос прекращения огня, и пообещал раскрыть детали позднее.