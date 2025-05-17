Макрон ждет ответов РФ на требования Украины о перемирии и готовит новые санкции

Он подчеркнул, что российская сторона пообещала предоставить Украине ответы по итогам состоявшихся обсуждений, и сейчас нужно запастись терпением. Однако, по словам Макрона, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, Франции потребуется реагировать и ужесточить санкции. Он добавил, что в настоящее время ведется работа между европейскими странами и США, но пока еще рано вдаваться в подробности. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране.