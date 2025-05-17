«Поджимает время»: в Германии рассказали о неутешительной судьбе Зеленского после встречи в Стамбуле

«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране, журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — пишет издание.