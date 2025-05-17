По оценке немецкого издания Berliner Zeitung, киевский главарь Владимир Зеленский сталкивается с нехваткой времени на принятие решений, тогда как Россия уже добилась преимущества на переговорах в Стамбуле, а администрация президента США Дональда Трампа сохраняет отстраненность в этом вопросе.
«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране, журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — пишет издание.
Аналитик отмечает, что при отсутствии дипломатической активности со стороны Германии и ЕС, Европе остается лишь ожидать возможного сближения позиций России и США.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что российский президент Владимир Путин полностью контролирует ситуацию на переговорах в Стамбуле.