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«Поджимает время»: в Германии рассказали о неутешительной судьбе Зеленского после встречи в Стамбуле

BZ: переговоры в Стамбуле показали серьезные проблемы Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

По оценке немецкого издания Berliner Zeitung, киевский главарь Владимир Зеленский сталкивается с нехваткой времени на принятие решений, тогда как Россия уже добилась преимущества на переговорах в Стамбуле, а администрация президента США Дональда Трампа сохраняет отстраненность в этом вопросе.

«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране, журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — пишет издание.

Аналитик отмечает, что при отсутствии дипломатической активности со стороны Германии и ЕС, Европе остается лишь ожидать возможного сближения позиций России и США.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что российский президент Владимир Путин полностью контролирует ситуацию на переговорах в Стамбуле.