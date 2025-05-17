МВД РФ: предпринимателям грозит штраф до 1 млн за труд нелегальных мигрантов

Нелегально находящиеся на территории России иностранцы не имеют права на трудоустройство. При выявлении привлечения к труду соответствующих лиц предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные ГУ МВД России, пишет ТАСС.
Так, должностные лица будут оштрафованы на 70 тысяч рублей при нарушении соответствующего порядка. До 1 миллиона рублей потеряют предприниматели и юридические лица, взяв нелегального мигранта на работу. Отмечается, что соответствующие законы и ответственность за их нарушение обозначены в тексте статей 18.8, 18.9, 18.10 и 18.15 КоП.
«Максимальный штраф, предусмотренный ст. 18.9 и 18.15 КоАП РФ, составляет до 70 тыс. рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за каждого иностранного работника», — сказано в материале.
В ГД, кроме того, предложили отправлять на родину детей мигрантов, трижды не сдавших экзамен по русскому языку. Тест необходим для приема иностранцев в школу.