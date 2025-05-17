МВД РФ: предпринимателям грозит штраф до 1 млн за труд нелегальных мигрантов

Так, должностные лица будут оштрафованы на 70 тысяч рублей при нарушении соответствующего порядка. До 1 миллиона рублей потеряют предприниматели и юридические лица, взяв нелегального мигранта на работу. Отмечается, что соответствующие законы и ответственность за их нарушение обозначены в тексте статей 18.8, 18.9, 18.10 и 18.15 КоП.