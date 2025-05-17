Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать президентские кадетские корпуса в каждом регионе России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стала глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Считаем целесообразным инициировать создание президентских кадетских корпусов в каждом из 89 субъектов Российской Федерации как структур, объединяющих общеобразовательные программы с компонентами дополнительного образования», — говорится в письме.
Миронов сообщил РИА Новости, что в настоящее время в большинстве российских регионов отсутствует система непрерывного образования, сочетающая обучение, проживание, комплексное развитие детей школьного и дошкольного возраста.
«Такая проблема особенно актуальна для регионов с небольшой численностью населения, а существующие кадетские учреждения и школы-интернаты охватывают лишь небольшие число крупных городов нашей страны», — сказал политик.
Лидер СРЗП отметил, что нужно создавать полноценные образовательные центры, где дети смогут получать школьные знания, развиваться творчески, духовно, физически, готовиться к будущей профессии и будут жить на территории образовательного учреждения.
По его словам, реализация такого проекта создаст равные возможности российским школьникам, обеспечит поддержку семей и снизит нагрузку для родителей, совмещающих работу с воспитанием детей.
«Зачем это нужно? Во-первых, чтобы дать равные возможности всем детям, независимо от того, где они живут. Во-вторых, чтобы создать единое воспитательное пространство, которое будет растить патриотов, ответственных и дисциплинированных граждан», — рассказала Лантратова РИА Новости.
Она уточнила, что такой проект потребует серьёзной проработки: изменения в федеральные программы, финансирование, подготовка кадров, взаимодействие с регионами. «Но мы уверены, что это того стоит. Особенно если связать эти корпуса с сетью школ продлённого дня — это поможет семьям, где родители работают, и сделает процесс воспитания более последовательным», — добавила депутат Госдумы.