Миронов предложил создать сеть президентских кадетских корпусов

Она уточнила, что такой проект потребует серьёзной проработки: изменения в федеральные программы, финансирование, подготовка кадров, взаимодействие с регионами. «Но мы уверены, что это того стоит. Особенно если связать эти корпуса с сетью школ продлённого дня — это поможет семьям, где родители работают, и сделает процесс воспитания более последовательным», — добавила депутат Госдумы.