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Трамп рассказал, что предпочел бы не вводить санкций против России

Трамп сообщил, что может ввести санкции против РФ, но предпочел бы этого не делать этого.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости ввести санкции против России, однако отметил, что рассматривает такой шаг как крайнюю меру. Об этом глава Белого дома рассказал в беседе с телеканалом Fox News.

«Я прибегну к этому, если придется. Я бы предпочел не прибегать к этому», — рассказал Трамп.

Напомним, что 16 мая 2025 года в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую министр обороны — Рустем Умеров.

Ранее американский глава отреагировал на переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле. Так, по оценке Трампа, у киевского главаря Владимира Зеленского на переговорах с Москвой нет каких-либо козырей.