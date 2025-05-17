Трамп рассказал, что предпочел бы не вводить санкций против России

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости ввести санкции против России, однако отметил, что рассматривает такой шаг как крайнюю меру. Об этом глава Белого дома рассказал в беседе с телеканалом Fox News.
«Я прибегну к этому, если придется. Я бы предпочел не прибегать к этому», — рассказал Трамп.
Напомним, что 16 мая 2025 года в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую министр обороны — Рустем Умеров.
Ранее американский глава отреагировал на переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле. Так, по оценке Трампа, у киевского главаря Владимира Зеленского на переговорах с Москвой нет каких-либо козырей.