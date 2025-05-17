Братья из России попали в топ-10 богачей Британии

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели компании Playrix, вошли в десятку наиболее состоятельных жителей Великобритании согласно рейтингу издания The Sunday Times за 2025 год. Состояние предпринимателей российского происхождения оценивается в 12,54 млрд фунтов стерлингов (16,68 млрд долларов), что обеспечило им десятую позицию в списке. Отмечается, что гражданство Соединенного Королевства они получили лишь в 2025 году, а основой их капитала стали популярные мобильные игры, включая Gardenscapes и Fishdom.