Тренер «Акрона» Тедеев считает, что «Динамо» должно было бороться за чемпионство

Наставник тольяттинского клуба высказался о турнирном положении соперника перед выездным матчем.
Крайний раз в Премьер-лиге команды встречались 3 августа. Тогда столичный клуб оказался сильнее — 2:0 (12+). Забили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев на 9-й и 57-й минутах соответственно. В этот раз сразятся вечером 18 мая (12+).
«“Динамо” с футболистами, которые у него есть, должно было бы бороться за чемпионство однозначно. Сложно что-то сказать о смене тренера. Не увидел разительной разницы в тактике, выборе игроков. Есть моменты, но это хороший коллектив на протяжении всего сезона», — сказал Тедеев «Матч ТВ».
Ранее сообщали, что двое футболистов лидировали по двум показателям по итогам 28-го тура Российской Премьер-лиги.
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