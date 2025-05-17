Тренер «Акрона» Тедеев считает, что «Динамо» должно было бороться за чемпионство

«“Динамо” с футболистами, которые у него есть, должно было бы бороться за чемпионство однозначно. Сложно что-то сказать о смене тренера. Не увидел разительной разницы в тактике, выборе игроков. Есть моменты, но это хороший коллектив на протяжении всего сезона», — сказал Тедеев «Матч ТВ».