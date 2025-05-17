Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Акрона» Тедеев считает, что «Динамо» должно было бороться за чемпионство

Наставник тольяттинского клуба высказался о турнирном положении соперника перед выездным матчем.

Наставник тольяттинского клуба высказался о турнирном положении соперника перед выездным матчем.

«Акрон» занимает девятое место в чемпионате с 35 очками. Ранее одолели грозненский «Ахмат» в Самаре — 3:2. Московское «Динамо» — четвертое с 53. 11 мая всухую обыграли «Спартак» — 2:0 (12+).

Крайний раз в Премьер-лиге команды встречались 3 августа. Тогда столичный клуб оказался сильнее — 2:0 (12+). Забили Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев на 9-й и 57-й минутах соответственно. В этот раз сразятся вечером 18 мая (12+).

«“Динамо” с футболистами, которые у него есть, должно было бы бороться за чемпионство однозначно. Сложно что-то сказать о смене тренера. Не увидел разительной разницы в тактике, выборе игроков. Есть моменты, но это хороший коллектив на протяжении всего сезона», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

Ранее сообщали, что двое футболистов лидировали по двум показателям по итогам 28-го тура Российской Премьер-лиги.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!