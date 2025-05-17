В Швеции найден мертвым дипломат, подозреваемый в шпионаже

Шведский дипломат, ранее арестованный по подозрению в шпионаже, был найден мёртвым через несколько дней после освобождения под залог.
Как подтвердило Министерство иностранных дел Швеции изданию Expressen, речь идет о сотруднике ведомства, чье имя не разглашается. Согласно данным СМИ, мужчину задержали в начале мая, но вскоре выпустили под условием внесения залога.
Телеканал SVT со ссылкой на источники в полиции сообщил, что предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти. При этом уголовное дело о шпионаже остается в силе и продолжает расследоваться.
Инцидент также связывают с отставкой бывшего посла Швеции на Украине Тобиаса Тиберга, который покинул пост советника по национальной безопасности 10 мая — спустя несколько часов после назначения.
Обстоятельства его смерти не раскрываются, однако SVT отмечает возможную связь этого события со шпионским скандалом. Расследование направлено на установление всех обстоятельств дела, включая мотивы и потенциальные связи фигурантов.