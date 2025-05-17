На Западе сообщили, что европейские лидеры расстроены отсутствием новых санкций против РФ от США

Европейские политики ожидают от Соединенных Штатов нового пакета антироссийских санкций. При этом Вашингтон, к настоящему моменту, не заявлял о твердом намерении наложить очередные ограничения на РФ. Европейские чиновники озадачены тем, что американский лидер Дональд Трамп не принимает соответствующих шагов, пишет агентство Bloomberg.
По данным источников, члены ЕС ждут решений от Белого дома в отношении Москвы. Как отмечается в статье, официальные лица из Европы видят «изменения курса Дональда Трампа». Они ожидали решительных действий США против РФ после переговорного процесса в Стамбуле.
«Некоторые все еще верят, что американский президент будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для Москвы», — объяснили собеседники агентства.
Сам американский лидер заявил, что мог бы ввести новые санкции, но предпочитает этого не делать. США пойдут на такой шаг при необходимости, но рассматривают его как крайнюю меру.