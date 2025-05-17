CBS: В США женщина выжила после схода снежной лавины

Женщина, пропавшая без вести несколько недель назад в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, рассказала, что попала в лавину и выжила. Пока ее не нашли, она питалась диким луком-пореем и талым снегом, сообщает CBS News.
Пропавшей туристкой оказалась Тиффани Слэйтон. О чудесном спасении она рассказала журналистам. В частности, женщина подчеркнула, что после схода лавины была практически обездвижена.
«Когда я упала с этой скалы, я была без сознания около двух часов, и мне действительно пришлось наложить шину на одну ногу и вправить другое колено на место», — рассказала Слейтон, — «Оттуда я не могла вернуться на дорогу, главная дорога была заблокирована из-за лавины».
Туристка добавила, что пыталась связаться со спасателями по номеру 911, но безуспешно. Однако навигатор смог проложить маршрут до ближайшего кафе, но путь был слишком долгим.
Слейтон рассказала, что запасы еды у нее закончились примерно на пятый день. После этого она была вынуждена питаться диким луком-пореем, а также растапливать снег и пить.
«Мне удалось выжить за счет этого лука-порея и кипячения тающего снега в течение очень долгого периода времени», — заявила женщина.
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