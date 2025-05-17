CBS: В США женщина выжила после схода снежной лавины

«Когда я упала с этой скалы, я была без сознания около двух часов, и мне действительно пришлось наложить шину на одну ногу и вправить другое колено на место», — рассказала Слейтон, — «Оттуда я не могла вернуться на дорогу, главная дорога была заблокирована из-за лавины».