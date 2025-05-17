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Гражданин Молдавии получил 11 лет в Чехии за убийство, вину отрицает

В чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 52-летнего гражданина Молдавии Иона Чихая к 11 годам тюрьмы за убийство своего 45-летнего соотечественника.

В чешском городе Усти-над-Лабем суд приговорил 52-летнего гражданина Молдавии Иона Чихая к 11 годам тюрьмы за убийство своего 45-летнего соотечественника.

По данным обвинения, преступление произошло в общежитии, где оба проживали. Чихай и жертва вместе выпивали, после чего, по версии следствия, Чихай в состоянии алкогольного опьянения нанес собутыльнику смертельный удар ножом в грудь.

Обвиняемый свою вину отрицает, утверждая, что спал в момент убийства. Суд признал Чихая виновным на основании косвенных улик, включая обнаружение его ДНК под ногтями жертвы и на орудии убийства. Чихай подал апелляцию на приговор. Сообщается также, что у подсудимого не было вида на жительство или разрешения на работу в Чехии, сообщило новостное издание Idnes.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 25-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставил нож к горлу знакомой и угрожал ее убить. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который ударил прохожего ножом в грудь около подъезда дома на улице Гарибальди в Москве. От полученных травм потерпевший скончался.