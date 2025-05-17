Гражданин Молдавии получил 11 лет в Чехии за убийство, вину отрицает

Обвиняемый свою вину отрицает, утверждая, что спал в момент убийства. Суд признал Чихая виновным на основании косвенных улик, включая обнаружение его ДНК под ногтями жертвы и на орудии убийства. Чихай подал апелляцию на приговор. Сообщается также, что у подсудимого не было вида на жительство или разрешения на работу в Чехии, сообщило новостное издание Idnes.