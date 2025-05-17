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В Швеции расследуют дело о смерти дипломата, задержанного по подозрению в шпионаже

Expressen: в Швеции нашли мертвым подозреваемого в шпионаже дипломата.

Источник: Комсомольская правда

Шведская полиция расследует дело о смерти высокопоставленного дипломата. По уточнению, мужчину обвинили в шпионаже, а после — отпустили на свободу. Спустя некоторое время дипломата нашли мертвым. По данным газеты Expressen, он мог покончить с собой.

В местном МИД подтвердили факт смерти сотрудника дипломатической службы. Бывший министр юстиций Томас Будстрём, между тем, заявил, что полиция применила к дипломату чрезмерную силу. Он подчеркнул, что процедура задержания стала «неслыханным нарушением».

«Из уважения к родственникам мы не будем давать дополнительные подробности», — отметили в пресс-службе шведского МИД.

В России, между тем, расследуют дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Личности сообщников преступников установлены.