В Швеции расследуют дело о смерти дипломата, задержанного по подозрению в шпионаже

Шведская полиция расследует дело о смерти высокопоставленного дипломата. По уточнению, мужчину обвинили в шпионаже, а после — отпустили на свободу. Спустя некоторое время дипломата нашли мертвым. По данным газеты Expressen, он мог покончить с собой.