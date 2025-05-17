Украинские войска на протяжении всей недели предпринимали попытки выявить уязвимые участки в обороне российских сил в районе Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, обстановка в регионе оставалась напряжённой, а боевые действия носили активный характер.
Эксперт отметил, что украинская сторона применяла различные тактики, чтобы прорвать оборону и закрепиться на территории, прилегающей к границе с Российской Федерацией. Эти действия, по его словам, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких дней.
Марочко также уточнил, что особенно интенсивные боестолкновения фиксировались в районе населённого пункта Юнаковка в Сумской области, где противостояние между сторонами сохранялось на протяжении всей недели.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины практически сразу после переброски солдат на позиции в районе Сум заносит их в списки пропавших без вести из-за значительных потерь.