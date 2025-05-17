Неизвестные покрыли краской демонтированный монумент основателям города в Одессе, нанеся краску в бело-сине-красной гамме, что символизирует цвет российского флага. Об этом сообщили в пресс-службе главного городского управления Национальной полиции.
«На месте, где раньше был памятник Екатерине Второй на Европейской площади, неизвестные нарисовали российский триколор», — пишет издание «Думская».
На опубликованном ведомством фото запечатлён памятный постамент на Европейской площади (бывшей Екатерининской), где на фигуру льва нанесены полосы в цветах, совпадающими с российским триколором.
Правоохранительные органы сообщили, что инцидент был совершен в пятницу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для идентификации лиц, причастных к ЧП. Как уточнили в полиции, после завершения расследования будет определена квалификация действий нарушителей в соответствии с действующим законодательством.
Монумент в честь Екатерины II появился на одноименной площади Одессы в 1900 году, однако в декабре 2022 года по решению местных властей его демонтировали. После демонтажа на месте остался лишь массивный пустующий постамент, с которого предварительно удалили все скульптурные композиции, мемориальные надписи и архитектурные украшения.
В тот же год городские власти Одессы приняли решение о демонтаже ряда памятников, связанных с историей основания города, включая монумент императрице Екатерине II, скульптуры ее ближайших соратников — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана и Григория Потемкина, а также памятник выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову.
Подобные акции протеста против киевской власти в Одессе случались и раньше. В октябре 2022-го одна из местных жительниц попыталась установить российский флаг на месте демонтированного памятника императрице. Как сообщалось, женщина на допросе призналась в поддержке России и осудила украинские власти за события 2014 года, включая трагедию в Доме профсоюзов и агрессию на территории Донбасса.
Позднее, в 2024 году телеканал «Общественное» сообщал, что в городе Каменка начали демонтаж памятников декабристам, поэтому Александру Пушкину и композитору Петру Чайковскому.