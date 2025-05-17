В Одессе в цвета флага РФ раскрасили постамент памятника Екатерине II

Монумент в честь Екатерины II появился на одноименной площади Одессы в 1900 году, однако в декабре 2022 года по решению местных властей его демонтировали. После демонтажа на месте остался лишь массивный пустующий постамент, с которого предварительно удалили все скульптурные композиции, мемориальные надписи и архитектурные украшения.