По его мнению, действия киевского главаря Владимира Зеленского во время встречи в турецкой столице и ее итоги окончательно подорвали его репутацию. Хотя украинское руководство пыталось представить переговоры как успешные, на самом деле их усилия были сосредоточены на маскировке катастрофических результатов, достигнутых в ходе диалога с российской стороной.