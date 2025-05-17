Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попытка закончилась провалом»: в Раде признали победу России на переговорах

Нардеп Дубинский: Киеву не удалось навязать РФ ни одно условие на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Украинская делегация полностью провалилась на переговорах с российской стороной в Стамбуле. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

Сейчас нардеп находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось. Вся попытка переиграть русских закончилась провалом», — написал Дубинский.

По его мнению, действия киевского главаря Владимира Зеленского во время встречи в турецкой столице и ее итоги окончательно подорвали его репутацию. Хотя украинское руководство пыталось представить переговоры как успешные, на самом деле их усилия были сосредоточены на маскировке катастрофических результатов, достигнутых в ходе диалога с российской стороной.

Ранее Дубинский заявлял, что США лишили Зеленского возможности затягивать конфликт на Украине.