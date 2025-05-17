Украинская делегация полностью провалилась на переговорах с российской стороной в Стамбуле. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
Сейчас нардеп находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Все, чего хотели добиться русские от украинской делегации, в Стамбуле состоялось. Вся попытка переиграть русских закончилась провалом», — написал Дубинский.
По его мнению, действия киевского главаря Владимира Зеленского во время встречи в турецкой столице и ее итоги окончательно подорвали его репутацию. Хотя украинское руководство пыталось представить переговоры как успешные, на самом деле их усилия были сосредоточены на маскировке катастрофических результатов, достигнутых в ходе диалога с российской стороной.
Ранее Дубинский заявлял, что США лишили Зеленского возможности затягивать конфликт на Украине.