Из-за потенциальной встречи президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа украинские чиновники попросту не могут спать. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
«По этой причине украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет журналист газеты Адриен Бломфилд.
Аналитик отмечает, что украинские власти испытывают тревогу по поводу возможного сценария, при котором Дональд Трамп — известный своей благосклонности к России — может заключить соглашение с Москвой, после чего Киеву просто представят его как уже принятое решение.
Накануне директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин рассказал, что Евросоюз и Британия имеют планы расширить украинский сценарий на другие страны.